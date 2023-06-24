Hayatın her alanında sahipsiz hayvanlara ilgi göstermek gerektiğini ifade eden Yıldız, "Bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Stres altında onlarla ders çalışmak iyi hissettiriyor. Onlarla çalışmak mola gibi. Bu küçük canlılar bize iyi hissettiriyor.