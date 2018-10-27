Belenenses - Benfica maç önü

Portekiz Premier Lig maçında Belenenses ile Benfica, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. 7 puanlı Belenenses 13. sırada bulunuyor, Benfica 17 puana sahip ve 2. sırada. Belenenses, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Benfica son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 398. İddaa'da Belenenses kazanır 8.00, berabere biter 4.30, Benfica kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Belenenses önceki hafta Boavista mücadelesinde 1-0 yenildi.

Benfica ise Moreirense maçında 1-0 kazandı.

Belenenses, evinde 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Benfica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Benfica, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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