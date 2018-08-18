Belenenses - Porto maçı istatistikleri

Belenenses ve Porto, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Belenenses 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Porto 3 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Belenenses, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Porto son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 616 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Belenenses kazanırsa 9.00, beraberlik çıkarsa 4.75, Porto sahadan galip ayrılırsa 1.15 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Belenenses son haftadaki Boavista müsabasında 1-0 yenildi.

Porto, Vitoria Guimaraes karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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