Belgesel Günleri evlerde

Koronavirüs pandemisi koşulları sebebiyle Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, 6 - 16 Haziran'da dijital plartformda düzenlenecek.

Documentarist İstanbul Belgesel Günleri'nde geçmiş programlarından seçilmiş, 10 belgeselin gösterimi, Alan Berliner ile sinema dersi, festivalde daha önce onur konuğu olarak ağırlanmış önemli sinemacılarla söyleşiler olacak.

İkişer gün ücretsiz erişime açılacak 10 belgesel film şöyle:

* Ailedeki Yabancı (Alan Berliner)

* Encardia, Dans Eden Taş (Angelos Kovotsos)

* Kuzeyli Bir Can (Sean McAllister)

* Ormanın Arkasında (Gulya Mirzoeva - Jérôme Cler)

* Salma (Kim Longinotto)

* Josephine Baker - Bir Uyanış Hikâyesi (Ilana Navaro)

* ITO: Bir Şehir Rahibinin Günlüğü (Pirjo Honkasalo)

* Ülkesiz Şarkılar (Ayat Najafi)

* Garod (Onur Günay - Burcu Yıldız)

* Kuyunun Üstündeki Göz (Johan van der Keuken)