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Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlının öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı- İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Güvenlik kamerası görüntüsü- Zanlının emniyetten çıkışı

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlının öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İran uyruklu Mahdi Khani'nin (32) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 1 Mart'ta piknik yapmak üzere Belgrad Ormanı'na giden 5-6 kişilik grup, Kemerburgaz girişi yakınlarında üzeri yaprak ve çalılarla kapatılmış bir erkek cesedi gördü.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler, cesedin İran uyruklu Mahdi Khani'ye ait olduğunu belirledi. Khani'nin yaklaşık bir ay önce Fatih'te bulunan bir oteli satın almak ya da kiralamak için Türkiye'ye geldiği tespit edildi.İncelemede Khani'nin en son görüştüğü kişinin emlak işiyle uğraşan Özkan D. (40) olduğu ve aralarında ticari ilişki bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Khani'yi en son Belgrad Ormanı'na götürdüğü de belirlendi.Ekipler, 2 Mart'ta Fatih'te bir adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli Özkan D'yi yakaladı.Şüphelinin evinde yapılan aramada Khani'ye ait olduğu değerlendirilen 35 bin dolar ele geçirildi. Şüphelinin arabasında ise olayda kullanılan tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi bulundu.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Özkan D. adliyeye sevk edildi.