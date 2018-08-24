Belgrano - Estudiantes düellosu

Belgrano ve Estudiantes, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Belgrano 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Estudiantes 3 puanda ve 6. sırada. Belgrano, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Estudiantes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 226. İddaa'da Belgrano kazanır 1.90, berabere biter 2.60, Estudiantes kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.25, üst oranı 2.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.35.

Belgrano son hafta oynanan Estudiantes maçında 2-0 kazandı.

Estudiantes ise Belgrano maçında 2-0 yenildi.

Belgrano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Belgrano, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Estudiantes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Estudiantes, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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