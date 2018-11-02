Belgrano - Gimnasia La Plata karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig maçında Belgrano ile Gimnasia La Plata, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. Belgrano 8 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Gimnasia La Plata 14 puanda ve 11. sırada. Belgrano son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Gimnasia La Plata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; Belgrano galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Gimnasia La Plata galibiyet oranı 2.80. Alt 1.25, üst 2.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Belgrano önceki hafta Huracan mücadelesinde 1-0 kazandı.

Gimnasia La Plata ise Racing Club maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Belgrano, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Gimnasia La Plata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gimnasia La Plata, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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