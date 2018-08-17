Belhanda'dan 2024 adaylığına destek

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Belhanda, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'deki statların çok iyi olduğunu belirterek, "Avrupa’da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. Türkiye'deki tüm stadyumlarda oynadım ve Fransa'da, Almanya'da hatta Avrupa'daki tüm standartlar buradaki stadyumlarda da mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok güzel bir sezon geçirdiğini vurgulayan Galatasaraylı futbolcu, "Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. Türkiye çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke. Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

— Turkey for Euro 2024 (@turkeyforeuro24) August 17, 2018

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