Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Fransız basınına verdiği röportajında Galatasaraylı Younes Belhanda için yaptıkları teklifin detaylarını anlattı.

Fransız basınına konuşan Rivere, Younes Belhanda'ya talip olduklarını belirtti.

Rivere, transfer döneminin son gününde tanıdık isimlere yöneldiklerini ve Belhanda'yı kiralamak istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın kiralama yerine 10 milyon euro bonservis talep ettiğini dile getiren Nice Başkanı, "Younes Belhanda yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor. Kiralamak için Galatasaray ile görüştük. Younes Nice'i seviyor, biz de onu. Maaşını yarı yarıya düşürmeye hazırdı. Ama Galatasaray bonservisi ile vermek istedi, 10 milyon euro. Bu rakam bizim için imkansız. Galatasaray başkanı da transferi veto etti. Kendisiyle görüştük, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını ve Belhanda'yı kiralık vermeyeceklerini söyledi" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Belhanda'yı geçen Nice'den 8,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Faslı oyuncu, sarı-kırmızılıların 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek tepki toplamıştı.

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