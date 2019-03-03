Galatasaray, BB Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 24. hafta sonunda lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılarda Belhanda maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Faslı futbolcu şunları söyledi:

“Şampiyonluk yarışı artık sadece bizimle alakalı değil, rakibimizin alacağı sonuçlarla da alakalı olmaya başladı. Olabildiğince çok puan kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini beklememiz gerekecek. Kaleye daha yakın oynamaya başladım. Ben gol atmış olabilirim ama bu gol bize 3 puanı değil sadece 1 puanı getirdi. Rakibimizi oynadıkları güzel oyundan dolayı tebrik ederim.”