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Belhanda: Sizleri asla unutmayacağım

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, yayımladığı veda mesajında, "Harika bir 4 sene geçirdim. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi

Belhanda: Sizleri asla unutmayacağım

Galatasaray’da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla çekildiği fotoğrafı paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" notunu ekledi.

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