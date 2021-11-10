"ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ" İDDİASI

Öte yandan ilişkileriyle gündemde olan Hadid ile Kalman'ın aşkları hakkında farklı yorumlar da yapılıyor. Bunlardan biri de ikilinin, önceden iyi arkadaş olduğu söylentileri... Bella Hadid ile Marc Kalman'ın arasındaki yakınlığın daha sonra da romantik bir ilişkiye dönüştüğü konuşuluyor.

Hadid ile Kalman'ın birlikte olduğunu ilk kez Deux Moi adlı bir internet sitesi ileri sürmüştü. Bu ayın ilk haftasında, Cannes'da bir grup arkadaşıyla yemek yerken görülen Hadid'in yanında yeni sevgilisi olduğu ifade edilmişti. Ancak ünlü model, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.