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"Daha önce bu kadar sevgi ve mutluluk hissetmemiştim. Bu güzel sürprizi çok özel hale getirdiğiniz için teşekkürler bebeğim, benim güzel ailem ve arkadaşlarım. Bu benim hayatımın en güzel günüydü. Herkese doğum günü mesajları için teşekkür ederim. Kendimi çok şanlsı hissediyorum, buna inanamıyorum."