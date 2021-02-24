Thorne, üye olduktan sonra 24 saat içinde bir milyon dolar, bir hafta içinde ise 2 milyon olarak kazanarak, rekor kırmıştı.

Genç oyuncu, siteye üye olduktan kısa bir sonra yaptığı açıklamada, siteye sahibi olduğu prodüksiyon şirketini büyütmek ve hayır kurumlarına bağışta bulunmak için üye olduğunu söylemişti.