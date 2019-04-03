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Bazı takipçileri, Lucia'nın karnının dört aylık hamile bir kadın için çok küçük olduğunu ileri sürdü. Avustralyalı model, bu yorumlara "Henüz karnım büyümedi. Kadınlar farklı ölçülerdedir. Karnımın büyümemiş olması hamile olmadığım anlamına gelmez. Neden bu konuda yalan söyleyeyim ki" yanıtını verdi.