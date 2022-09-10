9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Eylül Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TV'de pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için yarıştı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 9 Eylül Cuma retyting sıralaması belli oldu. İşte Dünün reyting sonuçları...