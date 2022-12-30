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Bellingham, Real Madrid'i istiyor

Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası'nın ardından dünya devlerini peşine takmıştı. İspanyol basınında, genç yıldızın Real Madrid'e yakın olduğu iddia edildi.

Bellingham, Real Madrid'i istiyor
HABERTURK.COM

İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaklaşık bir yıldır Bellingham ve ailesiyle görüştüğü, sezon sonunda transferin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğu ifade edildi.

Haberde, Liverpool'un da genç oyuncuya ilgisinin olmasına rağmen Jude Bellingham'ın tercihini Real Madrid'den yana kullanacağı belirtildi. Real Madrid başkanı Florentino Perez ve Borussia Dortmund CEO'su Hans Watzke'nin aralarındaki iyi ilişkinin de transferde önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 27 maçta süre alan Jude Bellingham, 9 gol ve 4 asist kaydetti. İngiltere Milli Takımı'yla ise 2022 Dünya Kupası'nda 5 maçta süre alan genç oyuncu 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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