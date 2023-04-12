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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

İngiliz yıldız'ın bu sene performansı göz doldururken, transfer dedikoduları yayılmıştı. Bellingham'ın hangi takıma gideceği konuşulurken, Alman basınından Real Madrid iddiası ortaya atıldı

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  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    İngilizlerin genç yıldızı Bellingham, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Avrupa devlerinin peşinde olduğu bilinen genç yıldızın hangi takıma gideceği ise meçhuldu.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Alman basınında çıkan habere göre, genç futbolcu'nun yeni durağı İspanya olacak.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Aktarılana göre Bellingham, PSG, Chelsea ve Manchester City'den gelen teklifleri reddederek Real Madrid'i tercih etti.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Liverpool'un ise genç yıldızın maliyetini karşılayamadığı için transferden çekildiği öğrenildi.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Real Madrid yönetimi yıldız oyuncu için tam 150 Milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    50 Milyonu bonus olmak üzere 150 Milyonluk bir teklif sunan İspanyol ekibi, yaşlanan Modric ve Kroos'un yerini doldurmak istiyor.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Kadrosunun yaşlanması ile birlikte tecrübeli oyuncularının yerini genç yeteneklerle doldurmak isteyen Madrid yönetimi, Vinicius Junior, Rodrygo, Tchouameni ve Camavinga yapılanmaya başlayan Eflatun-Beyazlılar Bellingham'ı da kadrosuna katmayı planlıyor.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Borussia Dortmund'la bu sezon 26 Bundesliga maçına çıkan 19 yaşındaki oyuncu dört gol ve beş asistlik bir performans sergiliyor. Genç yıldız, 2022 Dünya Kupası’nda ise İngiltere Milli Takımı’nın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

    Jude Bellingham'ın piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 120 Milyon Euro olarak belirleniyor.
  • Bellingham yeni takımını seçti! Teklif 150 Milyon Euro

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