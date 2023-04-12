Borussia Dortmund'la bu sezon 26 Bundesliga maçına çıkan 19 yaşındaki oyuncu dört gol ve beş asistlik bir performans sergiliyor. Genç yıldız, 2022 Dünya Kupası’nda ise İngiltere Milli Takımı’nın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.