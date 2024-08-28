Ben Affleck aldatma iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Boşanmanın aileleri üzerinde de önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor. Lopez, eski eşi Marc Anthony ile birlikteliğinden şimdi 16 yaşında olan ikizleri Max ve Emme'yi dünyaya getirdi. Affleck’in ise eski eşi Jennifer Garner’dan Violet (18), Fin (15) ve Samuel (12) adlarında çocukları var.