Ben Affleck: Eşim dünyadaki en muhteşem kadın

"SİZİ ÜZECEK BİR ŞEY SÖYLEYEYİM"



Barrymore, Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi olan eşinin aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de, "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim; Jennifer, canı ne iserse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi..." dedi.