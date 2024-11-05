Ben Affleck, ayrılık sonrası Jennifer Lopez hakkında ilk kez kameralar karşısında yorum yaptı. Nisan ayında ayrıldıkları ve ağustos ayında boşanma davası başvurusu yaptıkları öğrenilen çift, bugüne dek hiç birbirleri hakkında konuşmamıştı.

52 yaşındaki Ben Affleck, ayrılsalar da 55 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile sinema konusunda iş birliğini sürdürüyor. Lopez'in başrolde yer aldığı 'Unstoppable' filminin yapımcılığını üstlenen Affleck, eski eşinin filmdeki performansını beğendiği şeklinde bir yorum yaptı.

Entertainment Tonight'a konuşan Ben Affleck; "Jennifer muhteşem. Unstoppable, çok fazla gurur duyduğumuz bir başka film" dedi.