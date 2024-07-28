Ben Affleck kendine 20 milyon dolara yeni ev aldı

Boşanma aşamasında oldukları söylenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden yeni bir haber var.

Üstelik bu, 51 yaşındaki Affleck'in 55 yaşındaki Lopez ile iki yıllık evliliğinin boşanmaya doğru gidebileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü işaret olarak görüldü.

TMZ'ye göre Ben Affleck, Los Angeles'ın Pacific Palisades bölgesinde okyanus kenarında 20,5 milyon dolarlık yeni bir ev satın aldı. 5 yatak odalı evin kahvaltı ve yemek alanları ile 6 banyosu, ayrı bir aile odası, çalışma odası, sinema odası, makyaj odası ve misafirhanesi bulunuyor.