"YAPTIĞIN TÜM İYİLİKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER"



Ben Affleck, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:



Dünyanın en şanslı ebeveyleriyiz... Yaptığın tüm iyilikler için teşekkürler. 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Sevgiler, çocuklarının babası...

Öte yandan Affleck'ın yayınladığı bu fotoğrafta, çocuklarının yüzünü gizlemeyi tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.