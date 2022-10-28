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"Ben bir süre okulumu dondurmaya karar verdim!"

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Kıvılcım ve Doğa arasında Fatih’in ailesi sebebiyle gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Pembe ve kızı Nursema’nın Kıvılcım’ı okulda ziyaret etmesi dikkat çekiyor. Doğa, okulunu dondurmaya karar verdiğini söyleyerek Kıvılcım’ı şoke ederken bu kararın aileler arasındaki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İnandığı doğrulara sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi ve modern bir kadın olan Kıvılcım, iki kızı ve annesiyle birlikte yaşıyordu. Küçük kızı Çimen, müdürlüğünü yaptığı özel bir lisede öğrenciyken, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okuyordu. Kıvılcım’ın kızlarıyla birlikte yaşadığı düzenli hayatı, Doğa’nın erkek arkadaşı Fatih ile evlenmeye karar vermesiyle altüst oldu. Doğa’nın erkek arkadaşı olduğunu öğrenen Kıvılcım önce bunu normal karşıladı ve Fatih’le tanıştı. Ancak Kıvılcım modern bir kadınken, kendi görüşünün karşıtı insanlara karşı önyargılıydı. Bu sebeple Fatih ile Doğa’nın birlikte olamayacağını düşündü ancak Doğa’nın hamile olduğundan habersizdi. Okulda aniden fenalaşıp bayılması üzerine hastaneye gidip test yaptıran Doğa, hamile olduğunu öğrendi. Bu haberi büyük bir sevinçle karşılayan Fatih hemen evlenmek istedi. Doğa, Fatih ile annesi tanıştıktan sonra daha fazla gerçeği saklamadı. Annesine hamile olduğunu ve evleneceğini söyledi. Büyük bir şok yaşayan ve hayal kırıklığına uğrayan Kıvılcım, öfkeyle kızının bebeği aldırmasını isterken Doğa, Fatih ile birlikte kaçmayı tercih etti. Her şeye rağmen aşklarına sahip çıkan iki genç, yıldırım nikahıyla evlendi. Fatih’in ailesi Doğa’yı kabul etti. Kıvılcım başta Doğa’yı evlatlıktan reddetmeyi düşünse de annesi Sönmez’le konuştuktan sonra Doğa’yı affetmeye ve Fatih’in ailesiyle tanışmaya karar verdi. Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşadı. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi muhafazakar bir aileydi. Diğer tarafta Fatih’in amcası Ömer, Kıvılcım’ın öğrencisinin velisiydi. Ömer ve Kıvılcım’ın yolları beklenmedik şekilde yeniden kesişti. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünürken Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktaydı. Peki bu iki uç aile bir araya gelebilecek miydi?

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 2. Bölüm Tanıtımı;İşte Kızılcık Şerbeti’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 4 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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