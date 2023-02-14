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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı günleri ekranlara geliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi ile ilgili sosyal medyada; Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu sorusu gündem oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü gündem oldu. 14 Şubat Salı ATV yayın akışında görünmeyen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili son durumu derledik. İşte, ayrıntılar...
  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEDEN YOK?

    ATV'nin yeni dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanında derin bir üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.

    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dizisinin 21 Şubat Salı ekranlara gelmesi bekleniyor. 

    ATV'de ise deprem özel yayını gün boyu devam edecek.

     
  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI 3 OCAK SALI

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

    22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

    00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)
  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Tatavlalı’nın, Mişon’u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir’e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı’dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir’in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir’i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam’ın Firuze’yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla’yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

    Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

    Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan),
  • Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

    Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf),

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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