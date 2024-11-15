Ben Davies: Türkiye maçı zor olacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Galler, son antrenmanını Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Antrenman sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Galler Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ben Davies, ilk maçta iyi bir performans sergilediklerini kaydederek, "İlk maçta iyi bir performans sergiledik. Eksiklerimiz de vardı ama bunların farkındayız. Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik" dedi.