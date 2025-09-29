BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU

Özgün hikayesi Yekta Torun’a ait olan; senaryo ekibinde ise Torun’a Hilal Yıldız’ın eşlik ettiği Ben Leman dizisi, geçmişin sırlarıyla yolları kesişen dört kadın ve bir adamın hikâyesini merkezine alıyor: Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir…

Dostlukların ve aşkların sınandığı, yıllar önce saklanan sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikaye, dışarıdan sakin görünen bir dünyanın aslında derinlerde nasıl fırtınalarla dolu olduğunu gözler önüne seriyor.