        Ben Leman oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Ben Leman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Now'ın yeni dizisi Ben Leman, 29 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bu sebeple Ben Leman oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı NTC Medya imzalı dizi; geçmişin sırlarıyla yolları kesişen dört kadın ve bir adamın hikayesini merkeze alıyor. Peki Ben Leman konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Now'ın yeni dizisi Ben Leman konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 14:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:40
        Now'ın yeni dizisi Ben Leman, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’I başrolde buluşturuyor. Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği Ben Leman oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Ben Leman konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now'ın yeni dizisi Ben Leman oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

        BEN LEMAN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

        Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu Now’ın NTC Medya imzalı yeni dizisi Ben Leman, yayın hayatına başlıyor.

        Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizi, 29 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

        BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU

        Özgün hikayesi Yekta Torun’a ait olan; senaryo ekibinde ise Torun’a Hilal Yıldız’ın eşlik ettiği Ben Leman dizisi, geçmişin sırlarıyla yolları kesişen dört kadın ve bir adamın hikâyesini merkezine alıyor: Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir…

        Dostlukların ve aşkların sınandığı, yıllar önce saklanan sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikaye, dışarıdan sakin görünen bir dünyanın aslında derinlerde nasıl fırtınalarla dolu olduğunu gözler önüne seriyor.

        BEN LEMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Ben Leman dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle;

        Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz.

        BEN LEMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Ben Leman dizisinin çekimleri İzmir’in Urla, Sığacık ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

        BEN LEMAN DİZİ KARAKTERLERİ

        Burçin Terzioğlu - Leman Bilgin

        Özgür Çevik - Demir Arıkan

        Selin Şekerci- Mine Candan

        Duygu Sarışın - Şahika Soyluhan Karaca

        Gökçe Eyüboğlu - Suzan Akın

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
