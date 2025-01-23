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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Ben öldürdüm" deyip kahkaha attı | Son dakika haberleri

        "Ben öldürdüm" deyip kahkaha attı

        Samsun'da silahlı yaralama olayıyla ilgili adliyeye sevk edilirken "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" diyerek kahkaha atan şahıs ile olayda silahı kullanan arkadaşı 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:26
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        "Ben öldürdüm" deyip kahkaha attı
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        İHA'nın haberine göre; olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde 2024 yılı Ocak ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (35) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (30) ve yanındaki arkadaşı S.S. (37) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip sonucu olayda silah kullanan İ.M. ile olay sırasında yanında bulunan S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan İ.M. ve S.S., 1 Şubat 2024’te Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekmişti.

        Olaydan sonra tutuklanan İ.M. ve S.S. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İ.M. ile olayda silah kullanmadığı halde adliyeye çıkarken "Ben öldürdüm" diyen S.S. mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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