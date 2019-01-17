'Benden Ne Olur?'a bir günde ikinci baskı

“Markaların durmadan, inanılmaz büyük işler başarmış kadınların hikâyelerini paylaşmalarını anlamıyorum. Onları kendi hayatıma davet etmek istiyorum. Bir rimelin daha çok satılması için verdiğim emeği görseniz, adıma şarkılar yazar, beni 'işte kadının gücü' isimli reklam filmlerinize konu edersiniz. Ama varsa yoksa beyin cerrahları, sporcular, bir de şarkıcılar.”

Aslı T. Kızmaz’ın, ilk romanı 'Benden Ne Olur?'un kahramanı Sertab Bal 'kendi başarılarının görmezden gelinmesine böyle isyan ediyor,

Bal'ın isyanını okur duymuş olmalı ki Kızmaz'ın İnkılâp Kitabevi’nden kitabı çıktığı gün ikinci baskısını yaptı.

Aslı T. Kızmaz

Sertab Bal karakterinin iş dünyasında yaşadıklarını, dizi ve müzik sektöründen insanlarla olan temaslarını, aşklarını, terk edilişlerini, yaşadığı zorluklarla mücadele edişini anlatan Aslı T. Kızmaz, kitaptı okurlarını ne zaman ne olacağının kolay öngörülemediği bir olay örgüsüyle baş başa bırakıyor.

Sıradan hayatı dizi ve müzik sektöründen insanlarla tanışmasıyla bir anda değişen Sertab’ın önünde bilinmezlerle dolu bir kapı aralanırken, okurlar da genç kadının aşka, hayata ve ilişkilere dair fikirlerinin nasıl değiştiğine tanık oluyor.

“Benden ne olur?” eğlenceli ve muzip ama aynı zamanda ne olacağını asla kestiremeyeceğiniz sürprizli, leziz bir roman…





