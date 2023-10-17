Haberler Magazin Benekli Ayhan olayı nedir, neden saldırıya uğradı? Benekli Ayhan kimdir, bulundu mu ve son durumu nedir?

Benekli Ayhan olayı nedir, neden saldırıya uğradı? Benekli Ayhan'ın son durumu nedir, bulundu mu? Sosyal medyada Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğramasıyla gündem olmuş durumda. Minibüs şoförlüğü yaptığı dönemde çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran Ayhan Koç, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde darp edildi. İşte, Benekli Ayhan olayı ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:14 facebook

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Sosyal medya Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç'un Isparta'da saldırıya uğramasını konuşuyor. 43 yaşındaki YouTube fenomeni Ayhan Koç'a, olaydan sonra ise ulaşılamadığı açıklandı. Henüz bulunamayan Ayhan Koç'un uğradığı saldırı ve hayat hikayesi ile ilgili detayları derledik...

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BENEKLİ AYHAN OLAYI NEDİR?



Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.



İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.