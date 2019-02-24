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Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına rağmen yoğun iş günlerinde aceleden aç karına evden çıkmak yerine pratik olarak yiyebileceğiniz bir küçük boy muz sizin daha keyifli, stressiz ve sakin bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.