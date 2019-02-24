Vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücuda sağladığı birçok yararı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, kabukları benekli olan muzların tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Şekerli tadı, güzel aroması, kolay çiğnenebilir olması ve taşımadaki avantajı ile her yaş grubu tarafından çok sevilen muz ülkemizde de Anamur muzu olarak gönüllerimize taht kurmuştur.
Herkes tarafından yüksek potasyum içeriği, ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi, kemiklere desteği ve vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücudumuza sağladığı daha birçok yarar vardır" dedi.
Sağlıklı potasyum deposu olan muzun tansiyonu düşürme, kalbi aritmilerden koruma, kas güçsüzlüğünü azaltma gibi faydalarının yanı sıra güçlü kemik yapısını da garanti ettiğini kaydeden Küçük, "Çünkü güçlü bir iskelet sistemine sahip olmak tek başına kalsiyum ve D vitaminine bağlı değildir.
Sağlam kemik yapısı için vücudumuzun potasyuma da ihtiyacı vardır dolayısıyla potasyumdan zengin bir meyve olması güçlü bir kemik yapısına katkı sağlar.
Mutluluk meyvesi diyebileceğimiz muz, strese karşı da iyi çözüm sunmaktadır.
Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına rağmen yoğun iş günlerinde aceleden aç karına evden çıkmak yerine pratik olarak yiyebileceğiniz bir küçük boy muz sizin daha keyifli, stressiz ve sakin bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.
Aynı şekilde gün içinde aç kalarak performans düşüklüğü istemediğimiz için sabah ile öğle arasında yiyebileceğiniz bir adet yerli muz sizin yorgunluğunuzu ve stresinizi azaltacağını da unutmayın.
Lif açısından önemli bir meyve olan muz bağırsak fonksiyonlarını dengeleyerek kabızlığa da ishale de iyi gelmektedir.
Bağırsağın probiyotik gücünü de arttırarak bağışıklık sistemine destek olmaktadır" ifadelerini kullandı.
Küçük, "Bir dipnot olarak belirtilmelidir ki beğenmeyip kabuğu beneklendiği için almadığımız yumuşamış fazla olgunlaşmış muzlar antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu yapıdadır.
Yani ne kadar benek o kadar antikanserojen-antioksidan madde demek" diye konuştu.
Bu özellikleri nedeniyle kıymetli olan muzda dikkat edilmesi gereken bazı durumların olduğunu ifade eden Küçük, bu durumları şöyle sıraladı:
"Kalori ve karbonhidrat oranı yüksektir. Glisemik yük bakımından da dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir. Ancak bu durumlar sadece kilo sorunu olanlar, diyabetliler ve böbrek yetmezliği olanlar için geçerlidir.
Eğer böyle bir sağlık sorununuz varsa muz tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamayı ve yanında protein kaynağı ile tüketmeyi unutmayınız."
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