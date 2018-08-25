Benfica B - Mafra maçı rakamları

Benfica B ve Mafra, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Benfica B 6 puanla 5. sırada, Mafra 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Benfica B son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mafra son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 682. İddaa'da Benfica B kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Mafra kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Benfica B önceki hafta Sporting Covilha mücadelesinde 0-2 kazandı.

Mafra ise Sporting Covilha maçında 1-2 yenildi.

Benfica B, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Mafra, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mafra 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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