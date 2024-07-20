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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Benfica Başkanı Rui Costa açıkladı: "Di Maria kalıyor" - Futbol Haberleri

        Benfica Başkanı Rui Costa açıkladı: "Di Maria kalıyor"

        Benfica Başkanı Rui Costa, Angel Di Maria'nın takımda kalacağını ve tatilinin ardından 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu. Di Maria'nın ismi Rosario Central ve Beşiktaş ile anılıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:34
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        Benfica Başkanı Rui Costa, Angel Di Maria'nın takımda kalacağını açıkladı.

        Oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rui Costa, kısa süre içinde 1 yıllık yeni sözleşmenin imzalanacağını duyurdu.

        Copa America sebebiyle tatilde bulunan Di Maria, tatilini bitirdikten sonra Portekiz ekibiyle sözleşmesini uzatacak.

        35 yaşındaki Angel Di Maria'nın ismi ülkesi Arjantin ekiplerinden Rosario Central ve Türkiye'den Beşiktaş ile anılıyordu.

        49 MAÇA ÇIKTI

        Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.

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