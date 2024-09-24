Benfica'da Kerem-Orkun fırtınası
Portekiz devi Benfica'da top koşturan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, gösterdiği başarıları performansın ardından büyük yankı uyandırdı.
Transfer döneminin son günlerinde Portekiz Ligi ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine hızlı giriş yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, Benfica kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, müsabakada yaptığı 2 asistle şimdiden Portekizli teknik adam Bruno Lage’nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 25 yaşındaki milli forvet, uyum sürecini hızla atlarak takımına katkı vermeye vermeye devam ediyor.
Öte yandan Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun performansını şu ifadelerle sayfalarına taşıdı: