Benfica - Fenerbahçe maçı heyecanı

Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Benfica, 07 Ağustos 2018 Salı günü Fenerbahçe takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Benfica son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fenerbahçe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 438. İddaa'da Benfica kazanır 1.40, berabere biter 3.40, Fenerbahçe kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Benfica önceki hafta Fenerbahçe mücadelesinde 3-1 kazandı.
Fenerbahçe ise Benfica karşılaşmasında 3-1 yenildi.
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