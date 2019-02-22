Benfica - Galatasaray maçının yazar yorumları

Levent Tüzemen: Benfica sadece sistem değil ezber takımı. Pas oyununa geçerken hücum hattı nereye koşacağını ve orta yaparken topu nereye keseceklerini biliyorlar.
Galatasaray takım olarak pas ritmini oturtamadı. Duran topları Belhanda etkili kullanamadı.
Feghouli topla buluştuğunda hep iki Benficalı bastı. Eğer Atletico Madrid yüzde 35 topa hükmedip güvenli oyun içinde Juventus'a pozisyon vermeden kazanıyorsa Fatih Terim de G.Saray için bu oyun formatını düşünmelidir. Bu arada Emre Akbaba'nın attığı golde ofsayt yoktu.
Ali Ece: Maç son 10 dakikası hariç genelde Benfica’nın istediği biçim ve tempoda oynandı. Galatasaray tempo ve oyunu kendi güçlü yönlerini öne çıkaracak şekilde değiştiremeyince elendi.
Diagne, Galatasaray’a hiç mi adapte olamadı yoksa zorlu Benfica deplasmanı şartlarından olduğundan daha mı formsuz gözüktü?
Hakan Ünsal: Hatasız oynaması gereken bir savunma, müthiş organize olması gereken bir orta saha ve gününde bir Diagne. Bunlardan biri bile olmasa geçilmesi mümkün olmayan bir turdu bu.
Benfica çok iyi bir takım yapmış yine. 4-5 oyuncusunu iyi paralara satarlar. Tutarlarsa da Avrupa çok iyi işler yaparlar. Turu niye kaybettik sorusunun cevabı da burda.
19 ve 20 yaşındaki iki çocuk her iki maçta da çok iyi oynayarak turu kazandırdı. Tabii hakemlerin iki maçta da verdikleri kararlarında etkisi çok oldu bu kayıpta.
Mustafa Sapmaz: Her şeyin transferle hallolacağını sanıyoruz. Oysa oraya gelene kadar yaptığımız öyle hatalar var ki, transferi iyi yapsak bile etkisi uçup gidiyor. Son dönemde herkesin dilinde moda bir kelime “Algı”.
Algı ile iyi futbol oynanacağına inanan veya algı ile iyi oynayan bir takımı kötü oynuyormuş gibi gösterildiğini düşünen ciddi bir kitle var. Oysa asıl algıyı kötü futbollarını örtmek isteyenler, böyle düşünenlere yapıyor. Haberleri yok! Dün gece Benfica’nın izin verdiği kadar oynayabildik.
Deniz Çoban: Galatasaray’ın Avrupa serüveni bugünün ilk saatleriyle birlikte son buldu. “Bu elenişi hak etti mi?” diye sorarsanız, futbol olarak bilmem ama hakem kararları açısından hak etmediğini söyleyebilirim. Rumen hakem Hategan’ın yönettiği maçta ekibine bir kez görev düştü.
85. dakikada Emre ile Galatasaray’ın kazandığı golde, Diagne’nin ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Dikkatli baktığınızda Diagne’nin savunma oyuncusuyla aynı hizada olduğunu görüyoruz. Temsilcimizin golü ofsayt değildi.
İlk maçta ekibimizin aleyhine verilen komik penaltıyı da düşündüğümüzde, iki hatalı hakem kararıyla Galatasaray’ın elendiğini söyleyebiliriz.
Osman Şenher: Avrupa Kupaları’ndan elenmek tabi ki hepimizi üzüyor. Benfica iyi bir takım. En azından oturmuş, iyi futbolcuları olan, bu kupada sonuna kadar gidebilecek, alternatifli bir kadrosu var. İlk maçta hakem abuk-subuk penaltı vermeseydi, yenen ikinci golde de büyük hata yapılmasaydı bu turu Galatasaray geçebilirdi.
Sonuçta, Avrupa Kupası bitti. Türkiye’de şampiyon olmak, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamak Galatasaray için daha önemli...
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