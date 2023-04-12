UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica ile Inter, Portekiz'deki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 kazanan İtalyan devi Inter, evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İtalyan ekibine Lizbon'da galibiyeti getiren golleri 51'de Nicolo Barella ile 82'de penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
Inter ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması 19 Nisan Çarşamba günü Milano'da oynanacak.
YORUMLAR