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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Benfica, Juventus'u devirdi, kupa dışına itti! Galatasaray detayı...
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Benfica, Juventus'u devirdi, kupa dışına itti!

Benfica, Juventus'la UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında karşı karşıya geldi. 4-1 öne geçtiği maçta Juventus'u 4-3 yenen Benfica, İtalyan ekibini kupa dışına itti ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Juventus ise Devler Ligi'ne veda ederken Galatasaray detayı dikkat çekti!

Benfica, Juventus'u devirdi, kupa dışına itti! Galatasaray detayı...

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Benfica ile Juventus karşı karşıya geldi. Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 4-3 kazanarak son 16'a kalmayı garantilerken Juventus'u ise kupanın dışına itti.

Mücadelenin 17. dakikasında Antonio Silva ile öne geçen Benfica'ya 21'de Kean cevap verdi. 28'de Joao Mario penaltıdan ve 35'te Rafa Silva'nın golleriyle Benfica ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Benfica 50'de Rafa Silva ile skoru 4-1 yaptı. Bu dakikadan sonra ise Juventus direniş yaşadı. 77'de Milik ve 79'da McKennie'nin golleriyle farkı bire indiren Juventus, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca Şampiyonlar Ligi'nden elenmekten kurtulamadı.

Bu sonuçla Benfica 11 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. Juventus ise 3 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Juventus haftaya PSG karşısında Avrupa Ligi'ne kalma yarışı verecek.

GALATASARAY DETAYI!

Juventus, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti. O sezon İtalyan ekibini Galatasaray, Wesley Sneijder'in golüyle saf dışı bırakmıştı.

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