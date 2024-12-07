Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile kazandı

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes'i ağırladı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da başka gol olmayınca Benfica sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Üst üste 8. galibiyetini kazanan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 21 puanla 6. sırada kaldı.