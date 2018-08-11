Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular Benfica maçının hazırlıklarını sürdürürken, tribün kanadında da büyük heyecan var... Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından kombine satışlarında rekor kıran Sarı-Lacivertli futbolseverler, salı günkü maçta stadyumu tıklım tıklım dolduracak.

Maç öncesi çıkan az sayıdaki biletin de tükenmesi beklenirken, ilk düdükten itibaren rakibi baskı altına alacak olan taraftarlar, deplasmanda ofansif anlamda eksik bir görüntü çizen takımın itici gücü olacak. Ayrıca kritik maç öncesi yönetimin de önemli bir karar alacağı öğrenildi.

Tribünlerde bütünlüğü sağlamaya büyük önem veren Ali Koç yönetimi, taraftar grubu logosu olan pankartların stada sokulmasına ya da tribüne asılmasına izin vermeyecek.

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