Benfica - Moreirense maçı rakamları

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Benfica, 02 Kasım 2018 Cuma günü Moreirense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. 17 puanlı Benfica 3. sırada bulunuyor, Moreirense 10 puana sahip ve 12. sırada. Benfica, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Moreirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 236. İddaa'da Benfica kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Moreirense kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Benfica önceki hafta Moreirense mücadelesinde 1-0 kazandı.

Moreirense ise Benfica maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Benfica, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Moreirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Moreirense, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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