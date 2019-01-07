Bu sezon Portekiz Ligi'nde ve Avrupa'da beklentilerin uzağında kalan Benfica'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Rui Vitoria ile yollar ayrılmıştı. Lizbon ekibi, hoca arayışlarına hemen başlarken Manchester United'dan kovulan Jose Mourinho liste başı olmuştu. Ancak Portekizli çalıştırıcının Benfica'nın teklifini kabul etmediği konuşulsa da Kartallar'dan yeni açıklama geldi. Kulüp başkanı Luis Felipe Vieira, Mourinho'dan vazgeçmediklerinin altını çizerek "Mourinho bizi kabul ederse, hemen gelsin ve takımın başına geçsin. Benfica için para problem değil" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun bu ikinci teklife ne yanıt vereceği merak konusu olurken, Portekizli teknik adam Benfica'nın hocası olması halinde Galatasaray'la Avrupa Ligi'nde rakip olacak.

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