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        Haberler Spor Futbol Benfica, Orkun Kökçü'nün bir gol, bir asistle oynadığı maçta kazandı - Futbol Haberleri

        Benfica, Orkun Kökçü'nün bir gol, bir asistle oynadığı maçta kazandı

        Portekiz Ligi karşılaşmasında Benfica, Orkun Kökçü'nün şov yaptığı maçta Arouca'yı 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:16
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        Orkun Kökçü şov yaptı Benfica kazandı!
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        Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında Benfica, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün birer gol ve asist yaptığı maçta Arouca'yı 3-0 yendi.

        Municipal de Arouca Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arouca'ya konuk olan Benfica, 39. dakikada Rafa Silva, 47. dakikada Orkun Kökçü ve 85. dakikada Petar Musa'nın golleriyle 3-0 galip geldi.

        Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Orkun, üçüncü golün de asistini yaptı.

        Bu sonuçla 39 puana çıkan Benfica, lider Sporting Lizbon'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Dört maç sonra kaybeden Arouca ise 16 puanla 13. basamakta kaldı.

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