Benfica - Sporting Lisbon düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Benfica ile Sporting Lisbon, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Benfica 6 puanla 2. sırada, Sporting Lisbon 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Benfica son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sporting Lisbon, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Benfica kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Sporting Lisbon kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Benfica önceki hafta Moreirense mücadelesinde 1-0 kazandı.

Sporting Lisbon ise Maritimo maçında 2-1 yenildi.

Benfica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Benfica, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Sporting Lisbon, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Lisbon 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ