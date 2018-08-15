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Rui Vitoria: Hakkımızla turu aldık

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Bir sondaki turda PAOK var. Daha iyi takımdık. Bu maç için seviyemizi yükselttik. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Kolektif olarak gayet iyiydik. Takımıma güvendim. Onlar da bu güveni boşa çıkarmadı. İyi oynadılar. Hakkımızla turu aldık" dedi

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:34:00 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off'a yükselen Portekiz'in Benfica takımının teknik direktörü Rui Vitoria, turu geçtikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vitoria, play-off turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacaklarını aktararak, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Bir sondaki turda PAOK var. Arada da lig maçı oynayacağız. Bundan sonra maç maç ele alacağız. Önce ligdeki maça, sonra da PAOK karşılaşmasına bakacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı düşüneceğiz." diye konuştu.

Zafer kokan bir beraberlik aldıklarını belirten Vitoria, "Daha iyi takımdık. Bu maç için seviyemizi yükselttik. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Kolektif olarak gayet iyiydik. Sakatlıklar bazen oyunumuzu etkiliyor ama takımım iyi devam etti. Genelde takımım deplasmanlarda iyi oynuyor. Seviyemizin üzerinde oynadık. İstikrarlıydık. Önemli olan buydu. Topla oynarken iyiydik. Maça baskılı başladık ve rakibi oynatmadık. Zafer kokan bir beraberlikle maçı bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"HAKKIMIZLA TURU ALDIK"

Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Portekizli teknik adam, şöyle devam etti:

"Beklediğimiz gibi oynadık. Atmosferi gördünüz. Fenerbahçe'nin 14 uluslararası oyuncusu vardı. Çok zorlu bir rakip. Taraftarın baskısıyla oynadılar. İyi başladık ve golü bulduk. Sonra Castillo sakatlanarak çıktı. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol bizi etkiledi. Her takım bunun altından böyle kalkamaz. İkinci yarı gayet güzel bir şekilde oynadık. Hatalar vardı ama bunlar normal. Takımıma güvendim. Onlar da bu güveni boşa çıkarmadı. İyi oynadılar. Hakkımızla turu aldık."

Rui Vitoria, devre arasında oyuncularına yaptığı konuşmayı paylaşarak, "Zorlu bir ilk yarı oynadık. Oyuncularıma 'İyi oynuyorsunuz. Güvenli ve istikrarlısınız. Son dakikadaki golü kafanızdan silin.' dedim. Genç oyunculara bazı baskıları yapmalarını söyledim. Daha fazla da gol atabilirdik ama önemli olan topu kontrol etmekti ve onların sahamıza gelmesini önlemekti. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

Vitoria açıklamasını, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çok misafirperversiniz. Burada kaldığımız süre harikaydı. Gayet tutkulu bir şekilde futbolu yaşıyorsunuz. Tebrikler." ifadeleriyle tamamladı.

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