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ABD’de yaşayan genç ve başarılı şarkıcı Bengisu, 'Bir Dost Bulamadım' isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Berklee College of Music’te Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi/Menajerlik) bölümlerini bitiren Bengisu, Ajda Pekkan’ın gizli kalmış klasiklerinden 'Bir Dost Bulamadım' şarkısına getirdiği yorumla Türk dinleyicisine yeniden merhaba diyecek.

Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait şarkı, geçmişten bugüne pek çok sanatçı tarafından yorumlandı ve en çok da Pekkan2ın yorumu ile hatıralarda kaldı.

ELEKTRONİK AĞIRLIKLI MODERN BİR YORUM

Şarkının cover'ı için daha önce çeşitli single ve film müziği çalışmalarından tanıdığı Ömer Ahunbay’la çalışan Bengisu, 'Bir Dost Bulamadım'ın ortaya çıkış sürecini şu şekilde anlattı:

İkinci evim olan Jingle House’a ve biricik Ömer Ahunbay’a gittim. Şarkıyı dinlediğinde 'Ben bunu nasıl kaçırdım, nereden buldun bu aranjmanı, bu şarkıyı dedi. Daha elektronik, daha modern bir yorum katabileceğimizi konuştuk. Ardından da devreye sevgili aranjörümüz Ugurcan Sezen girdi.

'Bir Dost Bulamadım', Garaj Müzik yapımcılığında 15 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı sponsorluğunda çekilen sürprizlerle dolu klibi de aynı gün Youtube'da yayında olacak.