Sabah saatlerinde geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Bengü, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Popçu, “Arkadaşlar yeni single parçam 'Yazık' çıktı biliyorsunuz. Üç gün önce de klip yayınlandı. Geri dönüşleri çok güzel şimdilik herhangi bir çalışmam yok” dedi.