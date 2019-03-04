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Herkes soruyor “aşerdin mi? Canın bir şey çekti mi? Selim’i gece vakti bir yere gönderdin mi?” O da çok olmadı ama şöyle bir şey oldu... Akşamları sulu sulu ayva, elma yani meyve çok yedim. Turşu çok fazla yemedim ama ayva ve elmayı yedim. Hala da yiyorum. Selim ile beraber her akşam ayva yiyoruz. Neden olduğunu bilmiyorum.