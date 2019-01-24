Yakın dostu Çağla Şıkel'in ev sahipliği yaptığı bir davete katıldığını söyleyen güzel şarkıcı, davet sonrasında ise kısa bir alışveriş turu yaptı.

Yeni klip çekimi için pazartesi günü kameralar karşısına geçeceğini söyleyen Bengü, yeni klip ve şarkı öncesinde oldukça heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.