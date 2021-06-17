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Beni Bırakma final mi yapıyor? Beni Bırakma ne zaman final yapacak?

Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Beni Bırakma, son günlerin hakkında en çok arama yapılan dizilerinin başında geliyor. Dizinin sevenleri Beni Bırakma final mi yapıyor sorusunun cevabını arıyor...

Beni Bırakma final mi yapıyor? Beni Bırakma ne zaman final yapacak?

Beni Bırakma'nın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Beni Bırakma final yapacak mı?

BENİ BIRAKMA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Beni Bırakma 630'uncu bölümüyle 18 Haziran Cuma günü final yapacak.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?

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